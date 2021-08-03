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فقد الوعي.. تطورات الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

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بيومي فؤاد
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الثلاثاء، 03-08-2021 12:07 م

تعرض الفنان بيومى فؤاد، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في دولة الإمارات، فقد على إثرها وعيه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه.
وفي أول تعليق له كتب بيومى فؤاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي : "أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصيبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان افقدني الوعي لمدة 24 ساعة.. مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة (وزارة الداخلية والصحة) لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم ومع تأكدهم أنها مش كورونا”.
وتابع بيومى فؤاد : “ملحوظة في ناس من الي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا اني ضيفهم شكرا دولة الإمارات العربية الشقيقة”.
وأستأنف الفنان بيومي فؤاد تصوير مسلسل "عودة الأب الضال" بعد اجازة عيد الاضحى استعداد لعرضه في أغسطس المقبل.
وكشف المؤلف محمد أبو السعد في تصريحات صحفية له عن موعد عرض العمل بالقنوات الفضائية، مُشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.
"عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.

 

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