فعل فاضح مع الطالبات.. القبض على مدرس بإحدى مدارس الجيزة





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على معلم لغة عربية وتربية دينية تحرش بمجموعة من الطالبات في المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس بمنطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من والدة طالبة في الابتدائي يفيد بتعرضها للتحرش من معلم داخل مدرسة أحمد زويل بالعمرانية، مؤكدة أن التقرير الطبي أثبت أن الطفلة تعاني من صدمة نفسية من الموقف الذي تعرضت له من المعلم.

وتبين من التحقيقات قيام المعلم بالتحرش بمجموعة من الطالبات في المرحلة الابتدائية، عن طريق ملامسة أجزاء من أجسادهن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.