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فعل غير أخلاقي.. قرار مفاجئ من النقابة بإيقاف عمر كمال عن الغناء

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عمر
Native
الإثنين، 09-08-2021 09:43 ص

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قرارا رسميا بإيقاف المطرب عمر كمال عن الغناء بسبب مقطع فيديو ظهر فيه خلال حفل غنائي وهو يغني بـ“لفظ خارج“.
وأكد بيان صادر عن نقابة ”الموسيقيين“ أن عمر كمال خضع للتحقيق في النقابة الأحد، وتم اتخاذ قرار بإيقافه عن الغناء لمدة أسبوع، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة هاني شاكر.
وأضاف البيان أن عمر كمال أقر خلال التحقيق بأن ”اللفظ الخارج“ بدر منه في إحدى الحفلات، وأشار إلى أن هذا كان في حفلة خاصة ولكنه مقطع فيديو قديم ولا يعلم سبب تداوله حاليا.
وأوضح البيان أن عمر كمال قال إن الفيديو يعود إلى ما قبل عام ونصف مضت وأحياه بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.
وشدد البيان على أن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين لم يقف عند هذا القرار فقط بل وجه تحذيرا شديد اللهجة لعمر كمال، بأنه في حالة تكرار مثل تلك الواقعة سيتم توقيع أقصى عقوبة عليه التي تصل إلى الإيقاف نهائيا وإلغاء تصريح الغناء الخاص به. واختتم البيان بأن عمر كمال وقع على تعهد بعدم تكرار مثل تلك الواقعة.
 

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