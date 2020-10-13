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فضيحة من العيار الثقيل.. مقطع زياد المسفر يشعل التواصل الإجتماعي

زياد المسفر
زياد المسفر
 
الثلاثاء، 13-10-2020 02:34 م المصريون

انتشر على صفحات التواصل الإجتماعي فيديو إباحي لعارض الأزياء السعودي زياد المسفر، واشتعلت المنصات الإلكترونية حول هذا المقطع، وزادت محركات البحث عنه.
ومن جانب أخر كان رد فعل "زياد المسفر" هو نشر فيديو له وهو يرقص ويغني ولا يبالي تجاه تلك الأزمة.
يشار الي إن زياد المسفر هو شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر حوالي 22 عاما، ذو بشره سوداء، شبه البعض بالنساء ولكنه يقوم بالعناية بشكل كبير بمظهره بعدما تعرض مرات عديدة للتنمر.
وقد تم القبض عليه  من جانب الشرطة السعودية بسبب تشبهه بالنساء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي فيما يُعارض الآداب العامة المعمول بها في المملكة.
يشار إلى أن فضيحة زياد المسفر تزامنت مع فيديو وصور نُشرت للناشطة السعودية العنود العيسى، حيث ظهرت على سناب بشكل وصفه المتابعون بأنه غير أخلاقي ولا يناسب تقاليد المجتمع الخليجي.
 

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