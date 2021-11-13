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فضيحة.. مصطفى فهمي يوجه اتهامات مخلة بالشرف لطليقته الإعلامية الشهيرة

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مصطفى فهمي
Native
السبت، 13-11-2021 10:33 ص

فتحت فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي النار عليه، حيث نشرت رسالة حديثة عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، كشفت فيها أن طليقها يخوض في سمعتها وسيرتها عبر بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعا عبر الواتساب لكل جهات الاتصال عنده كافة كل الأصدقاء والمعارف والزملاء والشخصيات المصرية المختلفة.
وقالت “موسى” في منشور نشرته على “انستجرام” :”بيانات مغرضة كاذبة غير حقيقية تمسني وتطالني بالباطل، إضافة لإطلاق العنان للسانه وخياله في الجلسات الخاصة بشتمي واتهامي زورا والمساس بي وإنكار فضلي وقيمتي وحضوري بحياته، والخوض في سمعتي والافتراء عليّ وقول ونسج حكايات عجيبة قذرة بحقي تحمل كل ما فيه المساس بكرامتي وسمعتي وأخلاقي وسلوكي”.
وأوضحت قائلة: أن هذه الاتهامات بهدف الحشد حوله وتشويه سمعتي وصورتي والتشهير بي وتبرير ما اقترفه بحقي غدراً وعدواناً والتضييق عليّ وإضعافي فلا أجد نصيراً إزاء استقوائه عليّ والاستبداد بي”.
وأضافت “طالما أنا كذلك، كيف ارتبط بي ما يفوق ست سنوات وتزوجنا لأكثر من أربع سنوات ورآنا القاصي والداني معا لا نفترق ليلاً ولا نهاراً..!..وطالما أنا كذلك كيف يقبلها على رجولته واسمه وشخصه؟.
وتساءلت “موسى” : “أهذه شِيَم الرجال أهكذا تكون أخلاق الرجال في حفظ كرامات زوجاتهم وأهل بيتهم وأعراضهم، وهل كان يفتقد إلى الأهلية وليس لديه قرار وهو الرجل الذكي المسيطر القائد “سي السيد” كما يصف نفسه عندما أحبني وتزوجني وعاش معي وعاشرني.. أم كان مُجاملاً لي ومُغيّباً ومسحوراً مثلاً” .
 

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