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فضيحة في "BBC".. صرخات جنسية على الهواء والقناة تعتذر وتكشف ما حدث

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فضيحة في "BBC".. صرخات جنسية على الهواء والقناة تعتذر وتكشف ما حدث

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ارشيفية
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السبت، 21-01-2023 02:11 م

اضطرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” إلى تقديم اعتذار رسمي إلى مشاهديها بعد فضيحة الصرخات الجنسية التي سمعها الجمهور، خلال تغطيتها المباشرة لمباراة ليفربول وولفر هامبتون ضمن تصفيات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، الثلاثاء.

وقالت “BBC” في بيان لها: “نعتذر لأي مشاهدين تعرضوا للاستياء خلال التغطية الحية لمباراة كرة القدم”.
وأكد متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية أن الشبكة تحقق في الواقعة.
وتفاجأ المتابعون بوجود صرخات جنسية خلال حديث لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، ومقدم برنامج “مباراة اليوم”غاري لينيكر، ، ليتداخل صوت الصرخات الجنسية مع حديثه، مما دفعه للضحك.
من جانبها، كشفت “BBC” أن سبب الأصوات الإباحية، كان هاتفا محمولا زرعه صانع المقالب واليوتيوبر دانييل جارفيس، في استوديو ملعب مولينوكس في ولفرهامبتون.

وذكر مقدم البرنامج غاري لينيكر، لاحقا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا التغريدة بصورة للهاتف المحمول، إنه كان “مُلصقا على الجزء الخلفي من الطاولة”، واصفا الأمر بأنه “مزحة جيدة وممتعة”.

وفي وقت لاحق، أعرب لينيكر، في مقابلة مع قناة “BBC“، عن أنه يمكنه رؤية الجانب المضحك من القصة، وتساءل عن سبب اعتذار الشبكة.

وادعى جارفيس أنه كان وراء هذه الحيلة، حيث نشر مقطع فيديو على تويتر يظهر فيه وهو في الاستوديو.
 

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