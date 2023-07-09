فضيحة في القرية.. عاد للمنزل فكانت الصدمة بغرفة نومه

كشف مصدر في محافظة الدقهلية تفاصيل واقعة اتهام تاجر دواجن لزوجته وشقيقه بارتكاب فاحشة الزنا داخل غرفة نومه في إحدى قرى مركز المنصورة.

كانت أجهزة الأمن في المنصورة ألقت القبض على سائق، وزوجة شقيقه تاجر دواجن، بعد اتهام شقيق الأول وزوج الثانية لهما بضبطهما داخل غرفة نومه.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت بتوجه "أ.خ.م.إ"، 34 عاما، تاجر دواجن، يقيم في قرية تابعة لدائرة مركز المنصورة، إلى مركز الشرطة والتقدم ببلاغ حول الواقعة.

وأضاف المصدر أن المتهم، أوضح في بلاغه أنه حال عودته إلى المنزل، توجه إلى غرفة النوم، كانت زوجته "ش.ع.م" البالغة من العمر 25 عامًا، تستلقي على سرير الغرفة، بينما توجه هو لتبديل ملابسه، وحال فتح الدولاب، فوجئ بوجود شقيقه "م" البالغ من العمر 24 عامًا في داخل دولاب الملابس.

وخلال البلاغ المحرر في المحضر الذي حمل رقم 6141 إداري مركز المنصورة لسنة 2023، اتهم تاجر الدواجن زوجته وشقيقه بالزنا وإقامة علاقة غير شرعية دون علمه.

من جانبها ألقت قوات الأمن على الشقيق المتهم، والزوجة، وحررت المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة التي تتولى مباشرة التحقيقات.