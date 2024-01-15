فضيحة طبيب التجميل.. عاشر شقيقة زوجته ابنة الـ 15 عامًا عدة مرات





"استغل صغر سنها وعاشرها معاشرة الأزواج".. بهذه الاتهامات بدأت محاكمة دكتور تجميل بقضية اغتصابه شقيقة زوجته، والتي تبدأ محكمة جنايات الجيزة، نظرها بجلسة 22 يناير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرةها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرةها معاشرةه الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرةها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.