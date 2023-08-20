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فضيحة طالبات الجامعة.. تأييد حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات

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المتهم وإحدى ضحاياه
الأحد، 20-08-2023 12:23 ص

 

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بسجن "أحمد بسام زكي" 8 سنوات، لإدانته بالتحرش بعدد من الفتيات في الجامعة.

 

وتناول حكم محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بحق أحمد بسام زكى، وأن الحكم أغفل توقيع عقوبة الغرامة الوجوبية عليه في إدانته بجريمة تعاطي المخدرات.

 

لكن محكمة النقض غلّت يدها عن تعديل حكم "الجنايات" استناداً إلى قاعدة "عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه"، ونظراً لأن النيابة العامة لم تطعن على الحكم.

النائب العام كان قد أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه بشأن التحرش بفتيات.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة.

 

كما استندت إلى ما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

 

وكانت اتهامات بالتحرش والتعدي على فتيات تم توجيهها لأحمد بسام زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حملة فضح لهذه الممارسات.

 

وأكد العديد من الفتيات أن زكي قام بمضايقتهن ومتابعتهن سواء في العالم الافتراضي أو الحياة الواقعية، وذلك منذ فترة دراسته في المدرسة الثانوية.

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