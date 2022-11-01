الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
توقيت مصر 19:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

برلماني يطالب بزيادة علاوة الغلاء 1000 جنيه: 300 جنيه دا حق كيلو لحمة

بعد رفع الفائدة2% .. سعر الدولار اليوم في البنوك

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

هل خطأ طبي؟.. الكشف عن سبب وفاة الإعلامية وخبيرة التجميل هديل المشرف

الكويت.. اكتشف خيانة زوجته مع صديقه فتجاهل عقابها وفعل هذا الأمر الصادم

صوّرتها زميلتها.. فتاة تواجه الإعدام بعد القبض عليها بسبب ما قالته أثناء نومها

يريد الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها.. أزهري يرد: يجوز في حالة واحدة

ADS
 

فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

download
ارشيفية- مخدرات
Native
Teads
الثلاثاء، 01-11-2022 12:34 م
وجه مدير الجمرك الجوي في مطار العاصمة الجزائر بإحالة مسافر يحمل رتبة وزير ضمن أحد الوفود العربية المشاركة في القمة العربية في الجزائر إلى الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لحيازته كميات من مخدر الماريجوانا وبذور الماريجوانا وزيت الحشيش، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقال عضو لجنة الإعلام الجمركي: إن أحد المفتشين في المطار اشتبه بالوزير المسافر (و. ف.) القادم من بيروت مساء اليوم برفقة وفد دولته للمشاركة في القمة العربية، حيث بدت عليه علامات الارتباك، وعليه تم إخضاعه وأمتعته للتفتيش الدقيق ليتم العثور بين الأمتعة والملابس على بذور الماريجوانا وشاي يحوي مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 2 قطعة من مادة الماريجوانا المخدرة.
وأضاف: "عند نحو السابعة من مساء اليوم ولدى وصول رحلة قادمة من لبنان اشتبه أحد المفتشين في مسافر قادم إلى مطار العاصمة ولدى إخضاعه وأمتعته للتفتيش عثر بحوزته على بذور الماريجوانا وشاي يحوي مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 2 قطعة من مادة الماريجوانا المخدرة".


من جانبه، نفى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، ما يجري تداوله عن حيازته مادة الماريجوانا وزيت الحشيش وضبطها معه من قبل أجهزة الجمارك في الجزائر.

وأسف المكتب الإعلامي للوزير في بيان لـ"تداول اشاعات مغرضة كاذبة مضللة للحقيقة في الوقت الذي يقوم به الوزير فياض بعمل دؤوب مع الوفد الحكومي في الجزائر، ويلتقي المسؤولين الجزائريين لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".
 

إقرأ ايضا

133-002732-ahmed-karima-customary-marriage_700x400

أحمد كريمة: يجب على الزواج خدمة زوجته في المنزل وليس العكس

Capture

مفاجأة صادمة في الفيديو الجنسي لربة منزل مع «فكهاني»

900x450_uploads,2022,10,30,3491f8dcba

بالفيديو.. أمن المطار يحبط أغرب عملية تهريب «دولار ويورو»

أخبار متعلقة

20220101032424623

فيديو سابق.. شيرين ترد على تناولها مخدرات: «احنا شمعة منورة»

Capture

شقيق شيرين يفجر صدمة: بتشرب مخدرات مع حسام حبيب ورجعت له بدون زواج