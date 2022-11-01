فضيحة.. ضبط مخدرات في حقيبة وزير هذه الدولة أثناء حضور القمة العربية

الثلاثاء، 01-11-2022
12:34 م
وجه مدير الجمرك الجوي في مطار العاصمة الجزائر
بإحالة مسافر
يحمل رتبة وزير ضمن أحد الوفود العربية المشاركة في القمة العربية
في الجزائر
إلى الأجهزة
المختصة في وزارة الداخلية لحيازته كميات من مخدر الماريجوانا وبذور الماريجوانا وزيت
الحشيش، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وقال عضو لجنة الإعلام الجمركي: إن أحد المفتشين في المطار
اشتبه بالوزير المسافر (و. ف.) القادم من بيروت مساء اليوم برفقة وفد دولته للمشاركة
في القمة العربية
، حيث بدت عليه علامات الارتباك، وعليه تم إخضاعه وأمتعته للتفتيش
الدقيق ليتم العثور بين الأمتعة والملابس على بذور الماريجوانا وشاي يحوي مادة الماريجوانا
المخدرة وعدد 2 قطعة من مادة الماريجوانا المخدرة.
وأضاف: "عند نحو السابعة من مساء اليوم ولدى وصول رحلة
قادمة من لبنان اشتبه أحد المفتشين في مسافر قادم إلى مطار العاصمة ولدى إخضاعه وأمتعته
للتفتيش عثر بحوزته على بذور الماريجوانا وشاي يحوي مادة الماريجوانا المخدرة وعدد
2 قطعة من مادة الماريجوانا المخدرة".
من جانبه، نفى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني
وليد فياض، ما يجري تداوله عن حيازته مادة الماريجوانا وزيت الحشيش وضبطها معه من قبل
أجهزة الجمارك في الجزائر
.
وأسف المكتب الإعلامي للوزير في بيان لـ"تداول اشاعات
مغرضة كاذبة مضللة للحقيقة في الوقت الذي يقوم به الوزير فياض بعمل دؤوب مع الوفد الحكومي
في الجزائر
، ويلتقي المسؤولين الجزائر
يين لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".