فضيحة.. ضبط عروس في أحضان عشيقها بعد يومين من زواجها

الأربعاء، 21-09-2022
03:09 م
بعد يومين فقط من حفل زفافها، أوقفت السلطات الأمنية في
المغرب عروس
حديثة الزواج
رفقة عشيق
ها في بلدية آيت أورير بإقليم الحوز وسط البلاد.
وبحسب صحيفة "أكادير 24"، أوقفت عناصر الدرك
الملكي في إقليم الحوز،، شابة حديثة الزواج
في أحضان عشيق
ها بأحد المناطق بتراب
الجماعة المحاذية لبلدية آيت أورير.
وتبين أن العروس
خططت للفرار رفقة عشيق
ها بعد يومين من
عقد قرانها وزفافها، وأقدم عشيق
ها على نقلها على متن دراجته النارية بعد خروجها من
منزل الزوجية.
واعتبرت وسائل إعلام محلية هذه الواقعة "الأولى من
نوعها في المنطقة".
وتركت الواقعة موجة من الاستغراب والدهشة بين أهل ومعارف
العروس
، كما تفاعل حولها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".