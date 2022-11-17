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فضيحة تهز المنوفية.. شاب وفتاة ينجبون طفلة في فترة الخطوبة

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الطفلة
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الخميس، 17-11-2022 09:14 ص

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي شاب وفتاة بإحدى قري مركز اشمون في محافظة المنوفية عقب قيامهما بالقاء طفلة عمر يوم أنجبوها بطريقة غير شرعية.

بدأت الواقعة عندما عثر الأهالي علي طفلة عمر يوم ملقاه في أحد شوارع مدينة اشمون عارية الجسد ووجها ملطخ بالتراب.

فيما قامت قوات الأمن بفحص الكاميرات وتبين قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وقام بالقاء الطفلة وهرب.

وتوصلت قوات الأمن إلي المتهم بإلقاء الطفلة حيث تبين أن وراء الواقعة شاب وفتاة تم خطبتهم منذ فترة ونشبت بينهم علاقة غير شرعية نتج عنها طفلة فقرروا التخلص منها بالقاءها في الشارع.

وقررت نيابة اشمون حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
 

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