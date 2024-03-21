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فضيحة تسريب فيديوهات جنسية لعميد كلية مع طالبات داخل مكتبه تهز العراق

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سورة مسربة
الخميس، 21-03-2024 12:16 م


ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، بصور فاضحة منسوبة لعميد إحدى الكليات في جامعة البصرة، رفقة طالبات في أوضاع مخلة.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن العميد كان يقوم بابتزاز الطالبات، خاصة بعد انتشار صوره مع طالبة داخل مكتبه في الكلية.
وأشارت إلى أن العميد المتهم، هو عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة عماد الشاوي.
وأضافت أن الصور الفاضحة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، التقطت من مكتب العميد عماد الشاوي نفسه.
من جانبها قررت وزارة التعليم العالي العراقية "سحب يد" العميد المتهم بالتحرش بالطالبات وتصويرهن.

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