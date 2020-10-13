فضيحة العنود العيسى تشعل الغضب بين السعوديين

العنود العيسى

أثارت فيديوهات وصور السعودية العنود العيسى الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قامت بنشر صور وفيديوهات مثيرة وفاضحة لها مما احدث ضجة على المنصات الإلكترونية السعودية اليوم.

وأشارت مصادر صحافية سعودية إلي أنها قامت بنشر عارية لها أظهرت من خلاله (تاتو) يحمل شعار المملكة والتي قامت بوضعه على صدرها وهو ما يسىء بشكل مباشر للمملكة .

وكانت قد ظهرت من قبل شبه عارية وتشكو من زيادة وزنها في أحد مناطق جسمها.

واثارت الجدل من حولها عندما أعلنت أنها ستنتحر وغابت لفترة ثم عادت من جديد لتثبت تعمدها أن تتناثر من حولها الأقاويل، وغيرها من المواقف الغير سوية، حتى أنها كانت قد صرحت إن سلوكها هذا نتيجة تعرضها للإغتصاب على يد ابن شقيقتها.

يشار إلي إن العنود العيسى سعودية الموطن ولكنها درست في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك رصيد كبير من المواقف المثيرة للجدل.