فضيحة الصور المخلة لفتاة تطيح بمدير مطعم شهير بالجيزة

الأحد، 19-03-2023
11:20 ص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنـوب الجيزة
مدير وردية
بمطعم شهير
بالجيزة
إلى الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بصور مخلة بالشرف للحصول على
مبالغ مالية ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليهـا بإفشاء أمـور
مخدشة بالشرف وهـي نشـر صـورها مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة موضـوع
الاتهام اللاحـق، وكـان تهديـده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له.
كما هدد المجني عليهـا كتابـة بإفشاء أمـور مخدشة بالشرف
وهـي نشـر صـورها المتحصـلة مـن جريمـة التعـدي على حرمة الحياة الخاصـة وكان تحديده
مصحوباً بطلب مبالغ مالية وأنشـأ حسـاب خـاص بـه على الشبكة المعلوماتية "الفيسبوك"
بهـدف ارتكاب جريمتـه مـوضـوع الاتهامات السابقة واللاحقة.
وتعدى المجني عليه على حرمة الحياة الخاصـة للمجـني عليهـا
بأن نقـل بجهـاز من الأجهزة صورة المجني عليها بمكان خاص بغير رضاءها وتعمـد إزعـاج
ومضايقة المجني عليهـا بطريق إساءة استعمال أجهـزة الاتصالات.