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فضيحة أخلاقية.. طبيب يبيع طفلا بعد أن عجز والده عن سداد نفقات الولادة

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طفل
 
الإثنين، 15-02-2021 11:47 ص محمد فؤاد
كشف موقع ""أري نيوز" عن واقعة وصفتها وسائل إعلام باكستانية محلية بـ"المروعة" وذلك عندما قام طبيب باكستاني ببيع طفل حديث الولادة بعد عجز والديه على سداد فاتورة نفقات المستشفى.
وقال الموقع إن الجريمة ارتكبت في مدينة تولامبا بولاية البنجاب، عندما فوجئ الرجل بعد وضع زوجته المولود بأن التكاليف مرتفعة بالنسبة لهما ومن الصعب تدبير المبلغ المطلوب منهما.
بعدها عرض عليهما الطبيب أن يبيعا المولود لتسديد الفاتورة غير أن الأبوين رفضا العرض بصرامة، فيما قامت المستشفى بحجز الطفل رهينة.
ولفت الموقع إلى أن الطبيب بعد ذلك باع الطفل فعلا لرجل يدعى "فيصل" من وراء ظهر الأب والأم الذين قدما شكوى للشرطة.
داهمت قوات الأمن مبنى المستشفى واعتقلت الطبيب فيما تدخل وسطاء للضغط على الأسرة للتنازل عن الشكوى فيما لا يعرف مصير الطفل الذي بيع بشكل غير أخلاقي.
 

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