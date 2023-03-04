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فضل ليلة النصف من شعبان.. تعرف على موعدها وكيفية إحياؤها

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صورة
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السبت، 04-03-2023 09:09 ص نسمه عبد الوهاب
فضل ليلة النصف من شعبان، غاية يسعى لنيلها ملايين المسلمين في كافة بقاء الأرض التي ستبدأ من مغرب يوم الإثنين المقبل الموافق 14 شعبان 1444هـ، و6 مارس 2023م، وتنتهي فجر اليوم التالي- يوم الثلاثاء- الموافق 15 شعبان لعام 1444هجريًا، و7 مارس لعام 2023 ميلاديًا

وستكون الأيام البيض لشهر شعبان بداية من يوم الأحد 13 شعبان الموافق 5 مارس 2023، ويوم الإثنين 14 شعبان الموافق 6 مارس 2023، ويوم الثلاثاء 15 شعبان الموافق 7 مارس 2023
إحياء ليلة النصف من شعبان ويزداد التساؤل في تلك الأوقات عن كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان، وفي إحدى فتاوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 14 يناير 2006، أجابت عن تساؤل، ما رأي الدين في الاحتفال بليلة نصف شعبان ؟

وجاء نص السؤال كالآتي: نقوم منذ أمد بعيد بالاحتفال بليلة النصف من شعبان، وذلك باجتماع أهل القرية شيبة وشبابًا وأطفالًا ونساءً بالمسجد لصلاة المغرب، وعقب الصلاة نقوم بقراءة سورة يس ثلاث مرات يعقب كل مرة قراءة الدعاء بالصيغ
 

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