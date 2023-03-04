فضل ليلة النصف من شعبان.. تعرف على موعدها وكيفية إحياؤها

السبت، 04-03-2023
09:09 ص
نسمه عبد الوهاب
فضل ليلة النصف من شعبان
، غاية يسعى لنيلها ملايين المسلمين في كافة بقاء الأرض التي ستبدأ من مغرب يوم الإثنين المقبل الموافق 14 شعبان 1444هـ، و6 مارس 2023م، وتنتهي فجر اليوم التالي- يوم الثلاثاء- الموافق 15 شعبان لعام 1444هجريًا، و7 مارس لعام 2023 ميلاديًا
وستكون الأيام البيض لشهر شعبان بداية من يوم الأحد 13 شعبان الموافق 5 مارس 2023، ويوم الإثنين 14 شعبان الموافق 6 مارس 2023، ويوم الثلاثاء 15 شعبان الموافق 7 مارس 2023
إحياء ليلة النصف من شعبان
ويزداد التساؤل في تلك الأوقات عن كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان
، وفي إحدى فتاوى دار الإفتاء المصرية بتاريخ 14 يناير 2006، أجابت عن تساؤل، ما رأي الدين في الاحتفال بليلة نصف شعبان ؟
وجاء نص السؤال كالآتي: نقوم منذ أمد بعيد بالاحتفال بليلة النصف من شعبان
، وذلك باجتماع أهل القرية شيبة وشبابًا وأطفالًا ونساءً بالمسجد لصلاة المغرب، وعقب الصلاة نقوم بقراءة سورة يس ثلاث مرات يعقب كل مرة قراءة الدعاء بالصيغ