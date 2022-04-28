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«فضّلت الجنس الحرام على زوجها».. الإعدام لسيدة وعشيقها وصديقه

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الخميس، 28-04-2022 02:02 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،، إحالة اوراق سيدة وعشيقها وصديقه لفضيله مفتي الجمهورية لإخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لادانتهم بقتل زوج المتهمة الاولي في منطقة بدر عمداً.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3 لسنة 2020 جنايات بدر، أن المتهمين الاول "محمود،م" والثاني "ناصر،م"، قتلا المجني عليه "حسن احمد" مع سبق الإصرار والترصد ؛ بأن بيتا النية وتفكرا بروية وعزما على تحقيق المنية وأعدا لذلك سلاح أبيض – تال وصفه – وتنفيذاً لغايتهما أعدا مخططاً محكماً أنفذاه، بأن تحينا الزمان ليلا وتربصا بمكان قصي عن المدينة، والمتيقن سلفاً مروره بسيارته وما أن أبصرا قدومه حتى أقبل عليه المتهم الثاني باستغاثته المزعومة وهي طلب الاستقلال برفقته لداخل المدينة، فانصاع لطلبه وحال دلوفه للسيارة تسلل المتهم الأول مستقلاً المقعد الخلفي للحافلة مطبقاً على جيده بسلاح أبيض نحرا، وطفق المتهم الثاني يسدد له طعنات من سلاحه الأبيض استقرت بجسده باغيان من ذلك قتلا، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة "رشا عمر" زوجة المجني عليه، اشتركت بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن بثت في نفسه فكرة ارتكابها، ودبرا لمقتله فوزا بجسدها المحرم ودفعته إليها حتى انعقد عزمه على تمامها وتشاورا في اتيانها نفيا للتهمة عن نفسها وساعدته على ارتكابها بأن طلبت من المجني عليه التوجه لعمله دون اصطحاب نجلهما حتى يتمكن المتهمان الأول والثاني من تنفيذ مخططهما فوقعت الجريمة.
 

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