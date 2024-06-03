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فسق وفجور.. تطورات جديدة في حكم حبس حليمة بولند عامين

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الإثنين، 03-06-2024 08:48 ص
 

حددت محكمة الاستئناف بالكويت اليوم الاثنين، للنظر في الاستئناف المقدم من الإعلامية حليمة بولند، على الحكم الصادر بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف.

وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على بولند، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع مايو الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب كويتي برفع دعوى ضد حليمة بولند، متهماً إياها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها.

من جانبها قالت مريم البحر، محامية الإعلامية الكويتية، في تصريحات صحفية لها، إن الشاب وحليمة بولند تطورت علاقة عاطفية بينهما بعد أن تعرفا على بعضهما عبر تطبيق "واتساب"، حيث قدم لها الشاب عروضاً للزواج وتبادلا صوراً شخصية.

وأشارت إلى أنه بعد عدة أشهر من استمرار العلاقة، شعرت حليمة بولند أن الشاب غير صالح للزواج بسبب غيرته المفرطة ومحاولاته للسيطرة عليها ومنعها من القيام بأمور يومية طبيعية

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