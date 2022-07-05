فريد الديب يقبل الدفاع عن قاتل نيرة أشرف

الثلاثاء، 05-07-2022
09:23 ص
كشف المحامي
طارق
العوضي، عن قبول فريد الديب
- محامي
الرئيس الراحل حسني مبارك – قبل الدفاع عن
محمد عادل المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف .
وأوضحت مصادر أن
مرافعة فريد الديب
ستكون في المرحلة الثانية من القضية ، وهي
النقض على الحكم بالإعدام
.
وأشارت مصادر إلى أن
بعض المتعاطفين مع المتهم من مصر واليونان عرضوا على الديب دفع أتعابه و قد وافق .
وقال طارق العوضي عبر
حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:" الاستاذ فريد الديب
المحامي
قبل القضية
بناء علي طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان وتكفلهم بسداد الأتعاب وليس
من أهلية المتهم".
و شهدت موقع التواصل
الاجتماعي "تويتر"، خناقات وهجوم متبادل بعد صعود هاشتاج «#محمد_عادل_ضحية_مش_مجرم»
إلى الترند.
وطالب البعض بوقف حكم
الإعدام
على الشاب الذي قتل زميلته ونحرها أمام جامعة المنصورة في جريمة هزت الرأي
العام.
واعتبر المدافعين عن
"القاتل" أنه «تأذى نفسيا بسببها وأنها استغلته»، مطالبين بوقف حكم
الإعدام
بحقه، وهو ما أثار غضب مستخدمي موقع «تويتر»، رافضين الدفاع عن «السفاح»،
وكذلك التشهير بالطالبة «نيرة».
وكانت محكمة جنايات
المنصورة قضت يوم 28 يونيو الماضي بإعدام
محمد عادل، وأمرت بإحالة أوراقه إلى مفتي
الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدام
ه بتهمة القتل العمد.