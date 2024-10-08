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فريدة سيف النصر تهاجم مسؤولي «ملتقى نجم العرب» بعد دعوة تكريمها.. ما القصة؟

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فريده
الثلاثاء، 08-10-2024 02:27 م
اعتذرت الفنانة فريدة سيف النصر عن دعوتها في مهرجان «ملتقى نجم العرب» في دورته الأولى، وتكريمها بجائزة التميز لأفضل ممثل عن دورها في مسلسل «العتاولة»، موجهة رسالة حادة لمسؤولي المهرجان.

وعلقت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»؛ قائلة: «أولًا أنا معتذرة حتي عن مهرجان نقابتنا يوم الأربعاء، برغم عظمته.. معقول وهل ينفع والناس في لبنان بيموتوا والقذف على طريق المطار في بيروت الجميلة بأصحابها، ده غير غزه القوية العنيدة اللي مابتخلصش من دماء أطفالها وأهلها.. الله ينجيهم كلهم».

وأضافت فريدة: «العقل حلو، بيقولوا أنه أول دورة، طيب مين اللي عامله ومكلف، وبجد والله كتر خيركم جدًا بس الحقيقة أنا فقرية مابحبش الأفورة، أصلا أنا معتذرة كتير عن مهرجانات مش عارفة كتروا ليه، وبدون أفلام ولجان تحكيم طبعًا المسلسلات أسهل.. وطالما ماعرفش مؤسسينها وماعرفش مصدرها ماروحش».
فريدة سيف النصر في دير جيست
واستكملت فريدة سيف النصر: «لكن روحت دير جيست طبعا وكفاية جائزة في السنة، خاصة لو مهرجان القاهرة أو الإسكندرية الموثقين دوليًا.. إنما رايح جاي دي والخايلة الكدابة.. وفساتين وأوتيلات وجوااايز يافايز للي عايز.. ماليش فيه.. وكل شئ يزيد عن حده ينقلب لضده ولامؤاخذة».
واختتمت فريدة حديثها: «خلصنا بقي ركزوا في اللي جاي.. دعونا نعمل في صمت وبعد الصمت يفور البركان».

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