فريدة الشوباشي تبكي بعد تدهور الحالة الصحية لـ خالد النبوي

السبت، 10-04-2021
02:21 م
المصريون
كشفت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي
، عن تعرض النجم
الكبير لوعكة صحية، دون إبداء تفاصيل عن مرض
ه، حيث كتبت على حسابها الشخصى بـ"فيس
بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".
وأكد الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، إصابة الفنان
الكبير خالد النبوي
بفيروس كورونا
.
وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"خالد النبوي
قلبه بخير هو
عنده كورونا
ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه دعواتكم".
من جانبها قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي
، عضو مجلس
الشيوخ، إن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي
مستقرة، مشيرة إلي أنها دائمة الاطمئنان
عليه عن طريق الفريق المعالج.
وأشارت “الشوباشي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة
المذاع على الفضائية الأولي إلى أن الفنان خالد النبوي
"يتعافي ومفيش اي قسطرة
في القلب ولا حاجة .. وفي مرحلة التعافي من فيروس كورونا
".
وتابعت قائلة " يعتبر خالد ابني .. وهو كمان بيعتبرني
ام له .. واول ما سمعت أنه نقل للمستشفي بقيت اعيط زي العيال".