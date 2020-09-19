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فرنسا تشهد سلالات جديدة أكثر عدوى لكورونا

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ديدييه راولت
السبت، 19-09-2020 08:44 م فتحي مجدي

ظهرت سلالات متحولة من كوفيد – 19 أكثر عدوى، لكنها أقل خطورة في فرنسا، الأمر الذي يفسر سبب ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية، أن رئيس مستشفى أبحاث فرنسي رائد كشف عن السلالة المتحولة للمشرعين الفرنسيين الأسبوع الماضي.

قال عالم الأحياء الدقيقة ديدييه راولت ، الذي يرأس المعهد الجامعي المتوسطي للعدوى، في مدينة مارسيليا، لأعضاء مجلس الشيوخ، إن خبراء الأمراض المعدية في المستشفى وجدوا سبع طفرات في فيروس كورونا خلال تحليل اختبارات كوفيد – 19 خلال الصيف.

وإحدى السلالات، حسب نظرية راولت، تم جلبها من قبل أشخاص قادمين من شمال إفريقيا بعد أن رفعت فرنسا إغلاقها في يونيو، واختفت الطفرة الآن، على الرغم من ظهور أخرى.

مع ذلك، قال راولت "إنها أقل شدة، لذلك يحدث شيء ما مع هذا الفيروس ، مما يجعله مختلفًا". وأضاف: "الطفرات التي لدينا هي نسخة متدهورة إلى حد ما من الشكل الأولي. على الأقل هذا هو انطباعنا".

وشكك العديد من العلماء في ادعاء راولت بسبب تأييده لهيدروكسي كلوروكوين كعلاج لـ كوفيد -19 بناءً على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام عقار مكافحة الملاريا لمكافحة الفيروس. 

وتعرض لانتقادات شديدة لإصراره على أن تجربته الصغيرة لهيدروكسي كلوروكين أثبتت فعاليتها.

ومع ذلك، قام فريق راولت بفرز السلالات من جبال الاختبارات الجماعية التي أجراها مستشفى الأبحاث، بعد أن أكدت فرنسا أول حالات الإصابة بالفيروس في فبراير.

في الأسابيع القليلة الماضية، شهدت فرنسا زيادة في حالات دخول العناية المركزة لفيروس كوفيد -19 والوفيات. في محاولة للحد من الأرقام، فرضت مدن نيس ومرسيليا وبوردو قيودًا جديدة على الحانات وحجم التجمعات.

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