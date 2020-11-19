فرنسا تسجل 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

الخميس، 19-11-2020
09:41 م
أحمد سالم
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 21 ألفا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19"، و429 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.
أعلنت شركة بايونتيك الألمانية لصناعة الدواء، أنه من الممكن إطلاق لقاح فيروس كورونا
المستجد "كوفيد-19"، المشترك مع فايزر الأمريكية في ديسمبر الجاري.
وكانت شركتا فايزر وبايونتيك أكدتا أنهما قد تحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا
بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 % وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.