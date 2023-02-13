فرصة وحيدة أمام قاتل نيرة أشرف للنجاة من الإعدام.. تعرف عليها





كشف مصدر مسؤول حقيقة الصورة المتداولة لإعدام قاتل نيرة أشرف بعد ظهوره بالبدلة الحمراء على سلم المشنقة.

وقال المسؤول، إن الخبر عار تماما من الصحة وأن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد إجراءات أولها وأهمها تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد موافقة مفتي الجمهورية على القصاص شرعا، حسب صدى البلد.

وأوضح أن الحكم صدر يوم الخميس الماضي وتنتظر الجهات المختصة تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام طبقا للمادة 470 التي تنص على: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما".

وبهذا فإن تنفيذ إعدام القاتل محمد عادل متوقف على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكم، ولا يوجد أي خيار آخر للإعدام سوى أن يصدر الرئيس أمرًا بالعفو أو تبديل العقوبة.



