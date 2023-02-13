الإثنين 13 فبراير 2023
توقيت مصر 13:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يصل لأعلى سعر اليوم أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

حكم بسجن مشهورة مواقع التواصل عسل حسام عامين

محمد شريف يعتذر وتعليق ناري من "شوبير"

دينا: "اتجوزت 9 مرات وخانوني كتير عشان مش فاضية"

هبوط أرضي كبير يثير الرعب في مطروح وبيان حول علاقته بزلزال تركيا

الريال والدينار..ارتفاع أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين

تزوجت فتاة وطلقتها قبل أن أدخل بها وابني يريد الزواج منها.. هل يجوز؟

تداول صورة لإعدام محمد عادل.. ووالدته تعلق

نجم ذا فويس كيدز يعلن الاعتزال: اللهم اجعل توبتي خالصة لوجهك الكريم

خالد الغندور: الأهلي دبّر لهروب كهربا

ADS
 

فرصة وحيدة أمام قاتل نيرة أشرف للنجاة من الإعدام.. تعرف عليها

202206260120432043
المتهم محمد عادل
Native
Teads
الإثنين، 13-02-2023 09:14 ص

 

 

كشف مصدر مسؤول حقيقة الصورة المتداولة لإعدام قاتل نيرة أشرف بعد ظهوره بالبدلة الحمراء على سلم المشنقة.

 

وقال المسؤول، إن الخبر عار تماما من الصحة وأن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد إجراءات أولها وأهمها تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد موافقة مفتي الجمهورية على القصاص شرعا، حسب صدى البلد.

 

وأوضح أن الحكم صدر يوم الخميس الماضي وتنتظر الجهات المختصة تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام طبقا للمادة 470 التي تنص على: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف 14 يوما".

وبهذا فإن تنفيذ إعدام القاتل محمد عادل متوقف على موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحكم، ولا يوجد أي خيار آخر للإعدام سوى أن يصدر الرئيس أمرًا بالعفو أو تبديل العقوبة.

 

إقرأ ايضا

63de224f4236041ef2709dd5

حكم بسجن مشهورة مواقع التواصل عسل حسام عامين

227620_11_1553103712

دينا: "اتجوزت 9 مرات وخانوني كتير عشان مش فاضية"

63e9ea494c59b71246301b00

هبوط أرضي كبير يثير الرعب في مطروح وبيان حول علاقته بزلزال تركيا

أخبار متعلقة

المرحومة-نيرة-أشرف-وصورة-للقاتل

5 أشخاص يحضرون تنفيذ الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

20220624193647914

أول تعليق لأسرة نيرة أشرف على تأييد إعدام قاتلها: ربنا يعذب المتعاطفين معه

337

عاجل / حكم نهائي بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

20220624193647914

حسم مصير قاتل نيرة أشرف اليوم