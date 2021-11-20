فرح يتحول إلى محزنة.. وفاة العروسة وشقيقة العريس وخاله (صور)

السبت، 20-11-2021
10:18 ص
تحول فرح
إلى محزنة
وصدمة كبيرة بين مصرع عروسة
وشقيقة وخال
العريس إثر انقلاب سيارة الزفاف في مصرف في محافظة الشرقية
.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في
مصرف ما أسفر عن وفاة
العروسة
”مي محمد مرسي” وشقيقة العريس “منه مأمون” وخال العريس
“شاكر نبيه الزيني” فيما أصيب العريس ” وجدي مأمون ” 22 عاما وجرى نقلهم إلى مستشفى
ديرب نجم المركزي والتحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي
صرحت بدفن الجثامين.
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن مستقلي السيارة خرجوا
من أحد مراكز التجميل “كوافير” وكانوا في طريقهم إلى القاعة التى كان من المقرر أن
يزف بها حفلهما، إلا أن عجلت القيادة أختلت من خال العريس وهو قائد السيارة، وانقلبت
بهم في ترعة قرية فرغان، قبل الوصول إلى القاعة. وتم تحرير المحضر اللازم.