السبت 20 نوفمبر 2021
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشجع سعودي لنادي الهلال يجلد زوجته كلما خسر الفريق

شاهد.. هاني شاكر عن عمر كمال وشاكوش: حسبي الله ونعم الوكيل

«النني» يواجه «صلاح» اليوم.. وهذا ما قاله بعد أنباء رحيله عن الأرسنال

سيد عبدالحفيظ يكشف صاحب قرار استبعاد كهربا

لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

كهربا يُعلق بعد استبعاده.. وشوبير: سيواجه أزمة الفترة المقبلة

الزمالك يستنجد ويكشف صدمة: مهددون بالهبوط للدرجة الثانية

«رجعت من الشغل بدري لقيت جاري مع أمي».. جريمة تهز أوسيم

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة بعد قليل

محامي أميرة الناصر يفجر مفاجآت صادمة: أولادها بدون زواج وليست سعودية

ADS
 

فرح يتحول إلى محزنة.. وفاة العروسة وشقيقة العريس وخاله (صور)

2-4
العروسة
Native
Teads
السبت، 20-11-2021 10:18 ص

تحول فرح إلى محزنة وصدمة كبيرة بين مصرع عروسة وشقيقة وخال العريس إثر انقلاب سيارة الزفاف في مصرف في محافظة الشرقية.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف ما أسفر عن وفاة العروسة”مي محمد مرسي” وشقيقة العريس “منه مأمون” وخال العريس “شاكر نبيه الزيني” فيما أصيب العريس ” وجدي مأمون ” 22 عاما وجرى نقلهم إلى مستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ على الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين.
وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، أن مستقلي السيارة خرجوا من أحد مراكز التجميل “كوافير” وكانوا في طريقهم إلى القاعة التى كان من المقرر أن يزف بها حفلهما، إلا أن عجلت القيادة أختلت من خال العريس وهو قائد السيارة، وانقلبت بهم في ترعة قرية فرغان، قبل الوصول إلى القاعة. وتم تحرير المحضر اللازم.



 

إقرأ ايضا

94128

مشجع سعودي لنادي الهلال يجلد زوجته كلما خسر الفريق

20210218050128128

شاهد.. هاني شاكر عن عمر كمال وشاكوش: حسبي الله ونعم الوكيل

248321678_2688104541485469_3783422546170279122_n-1637345950

لم يحضروا فرحه.. بيج رامي يفاجئ الجميع ويتزوج على زوجته دون رغبة أهله

أخبار متعلقة

ن

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض بمستشفى المطرية

242137_0

وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بـ كورونا

الفنان-أحمد-عبد-الحي

وفاة الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجراء عملية جراحية

5485353_1524576832

وفاة بطلة «عروس اسطنبول» متأثرة بالسرطان

Capture

صدمة.. وفاة بطل رفع الأثقال طارق وهدان بـ كورونا

download

غلق صفحة وزير الإعلام السابق بعد شائعة وفاة مرتضى منصور