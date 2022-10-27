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فرح يتحول إلى مأتم بعد مقتل والدة العروسة أمام أعين الجميع

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ارشيفية- فرح
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الخميس، 27-10-2022 11:35 ص

في واقعة ليست الأولى تكشف عن ممارسات كارثية قد تحول الأفراح إلى مأتم، تعرضت أم عروس إلى القتل الخطأ بطلق ناري، في حفل زفاف نجلتها بقرية ساقية المنقدي بمركز أشمون في محافظة المنوفية.

وكان قد تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون بمصرع ربة منزل في حفل زفاف نجلتها بقرية ساقية المنقدي التابعة للمركز بطلق ناري.

بالانتقال تبين مصرع "ن.ع" 38 سنة ربة منزل بطلق ناري أطلقه أحد الحاضرين ويدعي "م.ا " 40 سنة حيث أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بالعرس فاستقرت إحدى الطلقات في بطن والدة العروس مما أدي إلي مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وبسؤال زوجها أكد إطلاق أحد المدعوين طلقات نارية ابتهاجًا بالحفل فاستقرت إحدي الطلقات في بطن زوجته .

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى أشمون العام، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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