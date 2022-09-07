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فرح يتحول إلى مأتم.. احتفال بإطلاق النار يوقع 7 ضحايا

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فرح يتحول إلى مأتم.. احتفال بإطلاق النار يوقع 7 ضحايا

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فرح
Native
Teads
الأربعاء، 07-09-2022 10:18 ص


أصيب 7 أشخاص بطلقات نارية، خلال حفل زفاف في معتمدية غارالدماء بولاية جندوبة في تونس.

وقال قدور الشعابي، رئيس معتمدية غارالدماء، إن أحد أفراد العائلة أراد الاحتفال بالزفاف بإطلاق عيارات نارية في الهواء.
وأوضح الشعابي أن الطلقات النارية أصابت بالخطأ 7 أشخاص، الأمر الذي أحدث بلبلة بين الحاضرين في حفل الزفاف.

وانتقلت وحدات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأشار الشعابي إلى أن 6 أشخاص من المصابين غادروا المستشفى، ولا يزال شخص واحد حالته حرجة.
 

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