فرح يتحول إلى مأتم.. احتفال بإطلاق النار يوقع 7 ضحايا

الأربعاء، 07-09-2022
10:18 ص
أصيب 7 أشخاص بطلقات نارية، خلال حفل زفاف في معتمدية غارالدماء بولاية
جندوبة في تونس
.
وقال قدور الشعابي، رئيس معتمدية غارالدماء، إن أحد أفراد العائلة أراد
الاحتفال بالزفاف بإطلاق عيارات نارية في الهواء.
وأوضح الشعابي أن الطلقات النارية أصابت بالخطأ 7 أشخاص، الأمر الذي أحدث
بلبلة بين الحاضرين في حفل الزفاف.
وانتقلت وحدات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين
للمستشفى، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأشار الشعابي إلى أن 6 أشخاص من المصابين غادروا المستشفى، ولا يزال شخص
واحد حالته حرجة.