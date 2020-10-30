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فرح الهادي تعلن عن خبر محزن وصادم

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فرح الهادي
 
الجمعة، 30-10-2020 11:51 م المصريون
أعلنت الفنانة الكويتية فرح الهادي عن إصابتها بورم سيضطرها إلي الخضوع لعملية جراحية لإزالته، وأوضحت إن الورم من النوع الحميد.
وقد تفاعل معها جمهورها بالدعوات لها بالشفاء العاجل وتعاطف معها كثيرون.
يشار الي إن الممثلة فرح الهادي قدمت منذ دخولها المجال الفني العديد من الأعمال التلفزيونية من خلال مسلسلات تراثية عديدة، حيث بدأت مشوارها الفني بالوقوف أمام كبار الفنانين والمخرجين، فانطلاقتها كانت مع المخرج غافل فاضل في مسلسل "بعد منتصف الخوف"، حيث جسدت فرح دور الفتاة المجنونة التي تعاني من مشاكل نفسية بسبب مشاكل والديها الدائمة.
وكان لفرح حضورها اللافت في تجسيد دورها في مسلسل "ليلة عيد" مع المخرج حسين أبل، والذي تم عرضه على شاشة "الراي"، وكذلك كان أدائها في مسلسل "ساهر الليل" عام 2010 مع المخرج محمد دحام الشمري الذي عرض على قناة "أبوظبي"، وفد لفتت فرح انتباه الوسط الفني إليها أكثر.
كما كان حضور فرح الهادي من خلال مشاركتها في مسلسلات عديدة منها: "سقوط الأقنعة" مع المنتج خالد البذال والمخرج هيثم الزرزوري، وجسدت دور الفتاة "الشيطونة" التي ينفصل والداها عن بعضهما، فتختار العيش عند والدها لتعلقها الشديد به.
وكذلك مسلسل "فضة قلبها أبيض" مع الفنانة سعاد عبدالله والتي جسدت فيه فرح دور ابنة مرام وخالد أمين اللذين يعانيان من مشاكل زوجية جمّة ثم يتصالحان.
ومسلسل "الهدامة" مع المخرج محمد دحام الشمري وجسدت فرح فيه دور الفتاة التي تفقد أمها واخوتها بسبب الجدري الذي انتشر في تلك الحقبة، فتعيش مع والدها.
 

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