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فرج عامر يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد

فريق الأهلي
فرج عامر يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد
 
السبت، 17-10-2020 09:23 ص أحمد عادل شعبان
كشف فرج عامر - رئيس نادي سموحة - عن وجود مشكلة تواجه الأهلي في مباراة الوداد المغربي وهي حكم المباراة.

وقال عامر في تصريحات له: "أعتقد أن الأهلي سيفوز غدًا بفارق هدف أو علي أقل تقدير سيتعادل بالرغم من سجل الحكم الحافل".


وأكمل عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حكم مباراة الأهلي والوداد في المغرب في الدور قبل النهائي في بطولة أبطال افريقيا اسمه سيكازوري".

واختتم: "سبق إيقافة 6 أشهر بسبب الفساد ومشهور بتحيزه للفرق المغربية
بطريقة صارخة وأعتقد أن وراء اختياره هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة
القدم ، فهل هذا يعقل؟".
 

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