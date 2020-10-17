فرج عامر يكشف مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي قبل مباراة الوداد

السبت، 17-10-2020
09:23 ص
أحمد عادل شعبان
كشف فرج عامر - رئيس نادي سموحة - عن وجود مشكلة تواجه الأهلي في مباراة الوداد المغربي
وهي حكم المباراة.
وقال عامر في تصريحات له: "أعتقد أن الأهلي سيفوز غدًا بفارق هدف أو علي أقل تقدير سيتعادل بالرغم من سجل الحكم الحافل".
وأكمل
عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "حكم مباراة الأهلي والوداد في المغرب
في الدور قبل النهائي في بطولة أبطال افريقيا اسمه سيكازوري".
واختتم: "سبق إيقافة 6 أشهر بسبب الفساد ومشهور بتحيزه للفرق المغربية
بطريقة صارخة وأعتقد أن وراء اختياره هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة
القدم ، فهل هذا يعقل؟".