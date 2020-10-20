الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة غير متوقعة.. نزيف حاد للدولار أمام الجنيه

أسرار وخفايا عن محمد أشرف الذي سخر من القرآن الكريم

السعودية.. أرقام جديدة عن حالات "كورونا"

العثور على جثة رجل أعمال داخل كيس في الإسكندرية

تامر حسني يرد على أخبار خاطئة عنه ويكشف مفاجأة

لهذا السبب هاجم محمد فوزي أغنية "على حسب وداد قلبي" للعندليب

"بن زايد" يدعو إسرائيل إلى إتمام هذ1ا الأمر في أقرب وقت

عودة رحلات الطيران بين سوريا والإمارات

وزير فرنسي يصدم ماكرون في قضية مقتل مدرس التاربخ

فرج عامر يفاجئ الجميع بقرار صادم

فرج عامر يفاجئ الجميع بقرار صادم

dasdaadada
فرج عامر
 
الثلاثاء، 20-10-2020 03:26 م محمد فضل
فاجأ النائب فرج عامر رئيس نادي سموحة، الجميع بقرار وصِف بالصادم، بشأن أكاديميات كرة القدم التي تحمل اسم النادي السكندري، في جميع محافظات مصر.
وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "يحظر عمل اختبارات كرة قدم في نادي سموحة نهائيا، ممنوع دخول أي لاعب جديد من غير أعضاء النادي او المقيدين في اتحاد كرة القادم من فرق سموحة لاداء اختبارات كرة قدم نهائيا".
وأضاف: "سموحة يقرر إلغاء جميع أكاديميات كرة القدم، التي تحمل اسم النادي في جميع أنحاء الجمهورية".
وتابع:  "تبقى فقط على الأكاديمية في سموحة برج العرب وفي مدرسة فيكتوريا بالاسكندرية".
 

إقرأ ايضا

محمد أشرف

أسرار وخفايا عن محمد أشرف الذي سخر من القرآن الكريم

يسرا

تصريحات وأسرار نارية من الفنانة "يسرا"

Capture

تفاصيل انتحار «الزوجة السرية» لفنان شهير

أخبار متعلقة

196c01858cd2254b0bbe7f862bc64a3a

نيللي كريم تفاجئ الجميع بقرار صادم