فجور وصور فاضحة في رمضان.. القبض على سلمى الشيمي في الإسكندرية





تباشر جهات التحقيق في الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، التحقيق مع الموديل الشهيرة سلمى الشيمي صاحبة لقب فتاة سقارة على خلفية اتهامها بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على الموديل الشهيرة سلمى الشيمي وذلك على خلفية بلاغا تقدم ضدها يتهمها بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام، والتعدي على قيم المجتمع المصري.

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغا لمكتب النائب العام جاء في نصه «إتهام أصحاب المنصات الالكترونية وتحديدا سلمى الشيمي والتي تمتلك أكتر من حساب على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبالأخص تيك توك وانستجرام».

وتضمن بلاغ المحامي أشرف فرحات، أن المذكورة سلمى الشيمي تقوم بعرض مقاطع مصورة صوت وصورة تحتوي على أفعال خادشة للحياء مما يخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري مرتكبة بذلك جريمة نص المادة 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات.

وتنص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

وتنص المادة 26 من ذات القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.