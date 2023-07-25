فجّر مفاجأة.. أول تعليق من والد الشيف بوراك على اتهامات نجله له

خرج الشيف إسماعيل أوزدمير، والد الشيف بوراك أوزدمير صاحب مطاعم CZN Burak، عن صمته، ورد على الاتهامات التي وجهها له نجله بالاحتيال عليه وبيع حقوق ملكية اسمه التجاري بموجب توكيل عام، لمستثمر أجنبي.



وقال والد الشيف بوراك في أول تعليق له، إنه لا صحة لهذه المزاعم والاتهامات، مشيرًا إلى وجود بعض المغرضين الذين وقفوا وراء إشعال الخلافات بينهما

وأوضح في تصريحات لـ قناة دي نيوز التركية: "لم أقم بالاحتيال على ابني وبيع اسمه كما ادعى، ولم أرد على ادعاءات سابقة بكونه مالك مطعم المدينة وفي حقيقة الأمر أنا المالك الحقيقي، وأنا من اشترى له منزلين وساهم في تكوين ثروته".

وتابع: "للأسف لقد ورث بوراك جينات والدته المعادية لي، عليه أن يدرك جيدا من يحبه ويحب أن يفرق بينه وبين أكثر الأشخاص المحبين له على وجه الأرض".