الجمعة 09 يوليه 2021
توقيت مصر 16:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد حذف صورها معه.. صلاح يفاجئ الجميع بتصرف غريب تجاه زوجته (صور)

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

فتح قبر الرئيس أنور السادات لأول مرة من وفاته لهذا السبب

مسؤول إماراتي كبير:«السعودية وجهت لنا ضربات تحت الحزام.. أهلًا بالمنافسة»

رسالة غير مباشرة من الجيش لإثيوبيا في يد سامح شكري في مجلس الأمن

مرض لاعين.. وفاة جيهان السادات والرئيس يصدر قرارًا عاجلًا بشأنها

جمعة : إذا لم تستطع الحج هذا العام أخرج غارمة إلى بيتها

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة

ADS
 

فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

90779648-dfaf-4cd7-baab-512cf8bb8037
.
Native
الجمعة، 09-07-2021 01:52 م


انقلبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على الفنان محمد رمضان، بعد أن كانت دائمة الدفاع عنه بشكل قوي، وذلك بعد أن نشر صورة له مع حرير حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بسبب الخلاف السياسي الذي كان بين صدام حسين ودولة الكويت.
وقالت فجر السعيد عبر صفحتها الخاصة : "المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين، يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك".
وأضافت: "طبيعي كل مشهور يقوم بالتصوير مع أشخاص من مختلف النوعيات نصابين ورجال عصابات وغيرهم، لكن تضعها على حسابك، هذه جدها قاتل دمر الكويت والعراق، بصورتك هذه أنت لم تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ، لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك".
وكان "رمضان" قد حذف صورته مع حفيدة صدام بعد ساعات من نشرها، عقب تلقيه هجومًا كبيرًا من الكويتيين، لكنه لم يعتذر أو يعلق على سبب حذف الصورة.
 

إقرأ ايضا

6127461-1637494200

صدور حكم نهائي على منى السابر والدة حلا الترك

Capture

صافيناز تثير ضجة بفيديو على السرير دون ملابس

142797-متحف-السادات-(3)

فتح قبر الرئيس أنور السادات لأول مرة من وفاته لهذا السبب

أخبار متعلقة

991917

حبس جمال الساير بعد إهانة الذات الأميرية في الكويت

3435-37

حفيدية صدام حسين تظهر مع محمد رمضان. وتعلق: الرقم1

5

بالصور.. حقيقة ذوبان السيارات في السعودية والكويت من شدة الحرارة

7449562779005137_n(1)

القبض علي مصري في الكويت بعد سخريته من عاصفة ترابية "فيديو"

770830_0

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

11374292431624796413

فنان شهير:«أقسم بالله ماطلع من بيتي لو شلحت زي محمد رمضان»