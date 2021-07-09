فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

الجمعة، 09-07-2021
01:52 م
انقلبت
الإعلامية الكويت
ية فجر السعيد
، على الفنان محمد رمضان
، بعد أن كانت دائمة
الدفاع عنه بشكل قوي، وذلك بعد أن نشر صورة له مع حرير حفيدة الرئيس العراقي الراحل
صدام حسين، بسبب الخلاف السياسي الذي كان بين صدام حسين ودولة الكويت
.
وقالت
فجر السعيد
عبر صفحتها الخاصة : "المثير للجدل محمد رمضان
ينشر على حسابه الشخصي
صورته مع حفيدة صدام حسين، يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي
جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت
إلى الآن، من
حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت
فهذا تحدي لمشاعر
جمهور كان يحبك".
وأضافت:
"طبيعي كل مشهور يقوم بالتصوير مع أشخاص من مختلف النوعيات نصابين ورجال عصابات
وغيرهم، لكن تضعها على حسابك، هذه جدها قاتل دمر الكويت
والعراق، بصورتك هذه أنت لم
تخسر فقط الكويت
يين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة
أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ،
لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك".
وكان "رمضان" قد حذف صورته مع حفيدة صدام بعد ساعات من
نشرها، عقب تلقيه هجومًا كبيرًا من الكويت
يين، لكنه لم يعتذر أو يعلق على سبب حذف
الصورة.