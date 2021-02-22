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فجر السعيد تفاجيء حسين الجسمي برد صادم بعد إهدائه أغنية وطنية للكويت

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فجر وحسين
 
الإثنين، 22-02-2021 09:03 م محمد فضل

صدمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بتعليقها على أغنية وطنية يستعد لطرحها إهداء للكويت، حيث أثار تعليقها جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغضب كثير من محبي الفنان الإماراتي.
وعلقت فجر السعيد على تغريدة لحساب ”المجلس“ الإخباري الكويتي، عن انتهاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية ”سنغل“، سيهديها للكويت في عيدها الوطني، بعنوان ”يانور الأرض“.
وقالت فجر السعيد معلقة بشكل تهكمي: ”اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها“.
ورد شقيق الجسمي الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قائلاً لها:” الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت أرد عليك، الله يعينك على نفسك”.

 

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