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«فتح العباءة ووضع عضوه حتى وصل للذروة».. سيدة تتهم طبيبًا شهيرًا بهتك عرضها

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«فتح العباءة ووضع عضوه حتى وصل للذروة».. سيدة تتهم طبيبًا شهيرًا بهتك عرضها

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ارشيفية
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Teads
الإثنين، 22-08-2022 09:55 ص

في واقعة صادمة كشفت عنها سيدة بعد تعرضها لهتك العرض على يد طبيب عظام شهير، أقدم الطبيب على التحرش بالمريضة حتى وصلت لمرحلة الذورة الجنسية.
وتقدمت السيدة ببلاغ إلى النائب العام ، متهمة إياه بهتك عرضها داخل عيادته .
وقالت السيدة إنها تعاني من مشكلات في فقرات العنق والفقرات القطنية واعتادت العلاج مع هذا الطبيب على مدار سنوات ، وكانت دائما تصطحب زوجها إلى العيادة .
وأضافت: يوم الواقعة زوجي كان مسافرا ، فاضطررت لاصطحاب ابني الصغير إلى العيادة وبدأت الجلسة بالفعل وكانت تسير بشكل طبيعي لكني تفاجأت بالطبيب يفتح سوستة العباءة الخاصة بي ويلامس مواطن عفتي .
و أردفت: صدمت صدمة شديدة و أبعدت يده تماما عني وطلبت الرحيل لكنه أمسكني ووضع يده مرة أخرى ثم تفاجأت به يضع عضوه الذكري بالقرب من موطن عفتي وصوته ينخفض ويعرق ففهمت أنه وصل لمرحلة الذروة وأنا أبكي.
وتابعت : خرجت من العيادة باكية وتقدمت ببلاغ فورا ضده .
 

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