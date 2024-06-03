"فتح السوستة".. أول إجراء من النيابة ضد سائق أوبر هلا السعيد

حددت نيابة الشيخ زايد، جلسة ٢٧ يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سائق "أوبر" المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة بعد إحالته إلى محكمة الجنح.



تضمن أمر إحالة سائق "أوبر" إلى محكمة الجنح اتهامه بارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام".

وقال سائق أوبر في مقطع فيديو مع المستشار علي فايز المحامي المتطوع بالدفاع عنه، إن الحادث وقع منذ حوالي أسبوع قرابة الساعة الحادية عشر والنصف صباحا عندما تلقى طلب من شخص يدعى "جلال" للذهاب الى مدينتي، وذلك عقب عودته من الشيخ زايد، وتوجه الى الموقع المحدد وشاهد العميل سيدة فتأكد من طلبها للسيارة وعندما أكدت له أنها العميلة، فاستقلت السيارة واتجه بها إلى المكان المحدد.

أضاف سائق أوبر أن سيارته تعمل بالغاز والبنزين وأثناء القيادة أعلى محور الضبعة وقبل كوبري تحيا مصر بمسافة قليلة نفذ منه الغاز، وكان يجب التوقف كي تعمل طلمبة البنزين جيدًا وأنه استأذن العميلة في التوقف فوافقت.

وقال إنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه، خاصة أنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة فاستغل توقف السيارة وأن زجاجها "فيميه" ووقف خلف "شنطة العربية" لقضاء حاجته ومجرد قيامه بفك حزام البنطلون فوجئ بالسيدة تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه واضطر في تلك اللحظة لقضاء حاجته بسبب مرضه فابتعد عنها لعدة أمتار وانتهى من قضاء حاجته وعاد إليها.

وأضاف سائق أوبر أنه عندما عاد إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص ليأتي إليها وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وأنه توقف بجانبها لدقائق حتى يحضر من سيستقلها ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص تابع لها.

وجه سائق أوبر رسالة إلى الفنانة هلا السعيد قائلا:"ربنا يسامحك أنا مش مسامحك انا اتبهدلت في الحجز، ومعملتش حاجة وحياتي اتدمرت مبقاش معايا جنيه أصلا، وأخويا استلف فلوس الكفالة اللي خرجت بيها".

وكانت كشفت الفنانة هلا السعيد، عن تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة أوبر، حيث أكدت الفنانة أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينها واجهته وبرر موقفه بأنه مريض يعاني من مرض السكر.

ونشرت هلا السعيد، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، قالت فيه: "أنا واقفة على محور الضبعة، سواق أوبر فجأة وقف وفجأة قالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك حزام البنطلون وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

كما علقت هلا السعيد على الفيديو، قائلة: "الحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل، وفيه تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة في أوبر، الشركة نفسها لازم تتحاسب".