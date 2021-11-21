«فتحت عنيها».. تطورات إيجابية في حالة سهير البابلي

الأحد، 21-11-2021
09:30 ص
كشف الدكتور رضا
طعيمة زوج ابنة الفنانة
المصرية سهير البابلي
، عن تطورات جديدة بشأن حالتها
الصحية، وذلك عقب تدهورها خلال الأيام الماضية.
وقال رضا طعيمة،
إن حالة سهير البابلي
شهدت تحسناً واضحاً، بعد خضوعها لجلسات علاج طبيعي، لتنشيط
الدورة الدموية في الجسم ، مُضيفاً ، “الحمدلله، فتحت عينيها، متكلمتش بس خطوة
كبيرة إن هي تفتح عينيها بعد ما كانت مش بتفوق خالص بعد أن فقدت الوعي لأيام”.
وأكد طعيمة ، أن
أسرة الأخيرة يتواجدون إلى جوارها طيلة اليوم منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى.