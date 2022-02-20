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فتاوى رمضان.. هل ثياب المرأة ينقض الصوم؟ «الإفتاء» تُجيب

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الأحد، 20-02-2022 11:37 ص

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجهت إحدى المواطنات سؤالًا إلى دار الإفتاء قالت فيه: هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟ وهل لهذه الثياب حدود معينة في رمضان؟ 

وأجابت دار الإفتاء على السؤال بأن الصوم شرعًا هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل، أو شرب، أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت، أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.

وأكملت الدار في فتواها: «ويجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا».
 

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