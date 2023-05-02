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فتاتان تضحكان خلال تصوير جنازة مصطفى درويش ونقابة الصحفيين تفتح تحقيقاً

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الفتاتان
الثلاثاء، 02-05-2023 11:32 ص

أصدر مكتب شعبة المصورين الصحفيين، بيانا بشأن صورة الفتاتين اللتين ظهرتا تضحكان في جنازة الفنان الذي توفي بالأمس مصطفى درويش، وأثارتا الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت شعبة المصورين الصحفيين: "إذ تنعي شعبة المصورين بنقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش، تود أن تؤكد على احترامها لآداب وأخلاقيات المهنة، وبعد التحري وجدنا أن هاتين الفتاتين ليستا منضمتين إلى شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم في هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت".

وأضاف البيان: "ينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق في هذه الواقعة، للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملون بالمجال الصحفي من عدمة وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة".

وتسببت الصورة في غضب رواد مواقع التواصل، وعدد من الفنانين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الرسمية معبرين عن غضبهم منها واستيائهم من عدم مراعاة المشاعر أثناء تشييع الجنازة.

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