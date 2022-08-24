فتاة وشاب داخل سيارة.. من هو الفنان أحمد الدسوقي الذي تم القبض عليه؟

الأربعاء، 24-08-2022
09:19 ص
تمكنت الأجهزة
الأمنية، أول أمس الإثنين، من القبض على أبطال "الفيديو المفبرك" الذي
جرى تداوله على مواقع التواصل، ويظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يدعون كونهم رجال
شرطة، ويقبضون على شاب كان مع فتاة في وضع مريب داخل سيارة
.
ومن بين أبطال
الفيديو هو "أحمد الدسوقي"، الذي كان يتولى سداد أجر باقي الممثلين
المشاركين معه في الفيديوهات التي يتم تصويرها ونشرها عبر منصات التواصل
الاجتماعي، فمن هو "أحمد الدسوقي"؟.
"أحمد الدسوقي" هو ممثل ومنشئ
محتوى مصري، شارك في أكثر من عمل تليفزيوني خلال الفترة الماضية. بجانب اهتمامه
بإنشاء مقاطع الفيديو عبر موقع يوتيوب.
ويعد الدسوقي هو
صانع محتوى بصري شارك في صناعة العديد من مقطاع الفيديو التي لاقت انتشارًا واسعًا
عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كما اعتاد
الدسوقي، التمثيل على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، وتصوير أفلامًا
قصيرة مفبركة يتقمص فيها رفقة آخرين أدوارًا لرجال الشرطة
، بغرض تحقيق عائد مادي
من خلال زيادة نسبة المشاهدة، حيث قام بتصوير أكثر من فيديو وهو يتقمص دور
"رجل مباحث".
تلك المقاطع التي
كان يروج لها الدسوقي كانت السبب في سقوطه بقبضة الأمن بعدما أساء للأجهزة الأمنية
في المقاطع التي كان يبثها.
وقال الدسوقي،
عقب القبض عليه، إنه قام بتصوير مجموعة من الفيديوهات رفقة باقي المتهمين
المتواجدين معه، لتحقيق أعلى معدل مشاهدات للفيديوهات التي يقومون بتصويرها، ومن
ثم زيادة الأرباح والعائد منها.
أضاف المتهم في
فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، أنه كان يعطي شركائه من 200 إلى
400 جنيه كعائد نظير تصوير تلك الفيديوهات، باعتبار أن الفيديو الواحد كان يحقق
ربح من 100 إلى 200 دولار.
أشار إلى أنه لم
يكون يتوقع أن تثير تلك الفديوهات الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولم
يكن الغرض منها إثارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونجحت الأجهزة
الأمنية في تحديد وضبط القائمين على إعداد مقطع الفيديو 5 أشخاص وبحوزة أحدهم
"طبنجة صوت، جهاز اتصال لاسلكي من المستخدم لدى الشركات الخاصة".
بمواجهتهم
اعترفوا بأن مقطع الفيديو المشار إليه تم فبركته، وأنه مشهد تمثيلي تم بثه على
مواقع التواصل بغرض تحقيق عائد مادي من خلال زيادة نسبة المشاهدة.