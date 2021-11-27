فتاة منتقبة تثير ذهول الجميع في «بوليفارد سيتي».. وتركي آل الشيخ يُعلق

السبت، 27-11-2021
12:13 م
قدمت شابة سعودية منقبة عرضًا نال إعجاب الجمهور، في ساحة
"بوليفارد سيتي
" ضمن فعاليات موسم الرياض
2021.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو، مشيدين بالقدرة
الهائلة التي تمتلكها، حيث أكدوا أن هناك العديد من المواهب المخفية في السعودية.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار
تركي آل الشيخ
الفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق قائلاً
:" ”لم أتخيل..مجرد تخيل قبل سنوات قليلة مضت، أن أرى مثل هذا المشهد الحضاري
الراقي في المملكة..حقيقة، السعودية تسابق الزمن هذه الأيام".