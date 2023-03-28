فتاة مصرية السبب.. السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بمدينة أمريكية





بعد مرور 31 عاما قضتها الشابة المصرية “رنا” وأسرتها في استوريا بالولايات المتحدة دون سماع الأذان من مساجد المنطقة؛ نجحت رنا عبد الحميد في إصدار قرار رسمي يسمح بسماع صوت الأذان في الشارع.

ونشرت "منى البغدادي" والدة رنا، كواليس الحصول على هذا القرار، الذي بدأ بجهود رنا، التي استلمت قبل يومين قرارا بالسماح بسماع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد لأول مرة في استوريا خلال شهر رمضان.

وواصلت نشر التفاصيل،: "مش هي طبعا اللي هتأذن بصوتها، اللي هيأذن هو مؤذن المسجد".

وتصدرت كلماتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتوالت التهنئة لجهود رنا ليتم سماع الأذان أخيرا بعد منعه من المدينة منذ ما يزيد عن 3 عقود.

استوريا، هي مدينة ومركز يقع في ولاية أوريجون الأمريكية، يقدر عمرها بـ 212 عاما، وتطل على نهر كولومبيا، لا يجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة.

ورغم وجود مسجد في المدينة الأمريكية إلا أنه غير مسموح بارتفاع صوت الأذان أو إذاعته عبر مكبر الصوت .

وحرصت منى البغدادي على نشر أول مقطع لصلاة يتم إذاعتها عبر مكبر الصوت في استوريا، وكتبت: "الحمد لله صوت الأذان في شوارع الاستانواي لأول مرة، فخورة بـ رنا عبدالحميد".

وكتبت رنا في أول رد لها كيف حققت حلمها بنجاح: "أخبار تاريخية !!! مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان ولديها ثلاثة تصاريح صوت من الأذان لمساجد أستوريا التي نشأت فيها، مما يعني أنك ستسير في شارع استونيا وستسمع صوت الأذان قريبًا.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يصلي المسلمون خمس مرات في اليوم ، في تلك الصلوات لدينا نداء جميل للصلاة ، يتم مناداة بصوت عالٍ للأغلبية المسلمة. غالبًا ما تصبح مجتمعاتنا أكثر حنينًا إليه في الغربة.

بالنسبة للحي الذي تم استهدافه بعد 11 سبتمبر ، فإن قدرتنا على عدم الاعتذار لأداء عبادتنا تبدو قوية جدًا في هذه اللحظة، لطالما شعرنا أننا أصبحنا تحت الرادار ، ولكن عندما استهدفت أبراج نيويورك وتحدثنا مع جيراننا المسلمين ، كان الشيء الذي استمر في الظهور هو الرغبة في أن يكون الأذان بصوت عالٍ. إذا كانت أجراس الكنيسة تدق ، فلماذا لا يمكن إظهار صلاتنا أيضًا؟ .

والكثير من أعضاء فريقنا عملوا بالتنسيق مع القادة المحليين وكتابة مقترحات لجعل هذه اللحظة ممكنة ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة ، خاصة خلال شهر رمضان! إليكم شوارعنا التي أصبحت تعكس أفكارنا الأكثر أصالة.









