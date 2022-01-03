فتاة في الكويت حديث مواقع التواصل بعد سيطرتها على أسد هارب(فيديو)

الإثنين، 03-01-2022
12:51 م
أصبحت فتاة في الكويت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد
أن وثق مقطع فيديو نجاح الفتاة في السيطرة على أسد هارب
من أحد المنازل بكل شجاعة وثقة
ودون تردد حاملة إياه بين ذراعيه في وسط الشارع.
ووفقاً لوسائل إعلام كويتية فإن الأسد الذي حاول الهرب من
قبضة الفتاة أثار الرعب في نفوس السكان والمارة بمنطقة الصباحية الكويتية.
وعقب التعرف على الفتاة اتضح أنها التي ربت الأسد، فيما عمد
والدها إلى التنسيق مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.
كما ظهر الأسد في مقطع آخر مربوطا بحبل من عنقه ويحاول شخص
ما سحبه رغما عنه.