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فتاة عشرينية تزوجت 3 رجال وقتلت الأخير أثناء معاشرتها بعدما فعل هذا الأمر

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ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 07-08-2022 09:26 ص



أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة الحكم على فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا بتهمة قتل طليقها أثناء معاشرتها إلى جلسة 5 سبتمبر.

وقالت الزوجة في اعترافاتها أمام النيابة : تزوجت بعمر 18 سنة وأنجبت بنت لكن زوجي لم يكن يحب البنات وكان دائم الاعتداء عليّ ، و رغم أنني أنجبت له صبي لكن هذا لم ينجح في إصلاح زواجنا فتم الطلاق .

وأضافت: بعدها تزوجت من ابن خالي لكن لم ندخل ، وقبل إقامة الزفاف دخلت في حالة نفسية سيئة وتذكرت أولادي فلم أستطع استكمال الزواج وتم الطلاق .

وأردفت: بعدها سافرت إلى القاهرة وتعرفت على صديق أخي وتزوجنا ، لكن بعد فترة تفاجأت أنه طلقني و أراد الزواج من أخرى ، فاستدرجته إلى شقتي بدعوى إقامة علاقة غير شرعية .. وبعدها قمت بطعنه في رقبته عدة طعنات حتى مات.
 

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