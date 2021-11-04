الخميس 04 نوفمبر 2021
توقيت مصر 23:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

البحوث الفلكية يرد عل تحذيرات اختفاء مدينة الإسكندرية في الطوفان

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ.. ما السر؟

ردًا على تصريحات «ميقاتي».. «قرداحي» لن يستقيل إلا بهذه الضمانة

رئيس وزراء لبنان يطالب جورج قرداحي بتقديم استقالته لمصالحة السعودية

ظهور أعراض غريبة وصادمة على امرأة خليجية نتيجة إصابتها بكورنا

فنانة شهيرة: لم أعد أخجل.. الآن لدي شريكة في حياتي أمارس معها العلاقة

«طقس العرب» يكشف أول أيام رمضان 2022

فتاة شبه عارية تتلقى لكمة وسط الشارع بالسعودية في مشاجرة

زوجتي تطلب 50 جنيه في كل لقاء حميمي معها.. هل يجوز؟

ADS
 

فتاة شبه عارية تتلقى لكمة وسط الشارع بالسعودية في مشاجرة

33
ا
Native
الخميس، 04-11-2021 11:34 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لفتاة ترتدي ملابس قصيرة وتظهر أجزاء من جسدها عارية، تحاول منع شاب كانت معه من المشاجرة مع سائق مركبة أُخرى عند إحدى إشارات المرور .
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، سيدة ترتدي ملابس قصيرة ، تقف بجوار شاب يُحاول إخراج سائق مركبة أخرى من سيارته للتعدي عليه بالضرب ، مٌحاوله منعه ، ولكن محاولاتها باءت بالفشل حيث قام زوجها بتوجيه لكمات عنيفة للسائق الآخر ، تلقت السيدة إحداها فتركته وعادت إلى السيارة وهي غاضبة .





 

إقرأ ايضا

resize

البحوث الفلكية يرد عل تحذيرات اختفاء مدينة الإسكندرية في الطوفان

XBHZTIRh_400x400

ظهور أعراض غريبة وصادمة على امرأة خليجية نتيجة إصابتها بكورنا

59f341d761f54

فنانة شهيرة: لم أعد أخجل.. الآن لدي شريكة في حياتي أمارس معها العلاقة

أخبار متعلقة

image (1)

مقتل عيد عوض «شبيه بيج رامي» في مشاجرة داخل قرية سياحية

4356-95-645x400

أين تعمل؟.. مفاجأة بشأن ابنة جورج قرداحي

1-1472981

بعد طرد السفير.. بيان سعودي موجه للجالية اللبنانية في المملكة

280px-Said_tantawy

مات في المطار ولم يتم تنفيذ وصيته.. نجل شيخ الأزهر السابق يفجر مفاجآت

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

1-1463028

إقالة جورج قرداحي من الحكومة اللبنانية إرضاءً للسعودية