الأربعاء 23 ديسمبر 2020
توقيت مصر 11:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أسماء الأسد تتلقى صدمة جديدة بعد تورط أبويها مع زوجها

صادم.. انتحار زوجة وزير عربي والكشف عن السبب

دراسة جديدة تكشف أن السبات الشتوي مارسه الإنسان قبل الحيوان

"القرع".. فوائد سحرية لن تتخيلها

فتاة سعودية لم تتمالك نفسها أمام شاب داخل محل..شاهد ماذا فعلت معه

واشنطن تفرض عقوبات علي زوجة بشار الأسد وعائلتها

"عليا وعلي أعدائي".. ترامب يطيح بالاقتصادي الأمريكي بقرار غريب

مذبحة جديدة في فرنسا.. ضحيتها أفراد من الشرطة

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

إجراءات قوية من مصر بشأن مواطنيها العالقين بالكويت

ADS
 

فتاة سعودية لم تتمالك نفسها أمام شاب داخل محل..شاهد ماذا فعلت معه

23-12-20-3317-
فتاة
 
الأربعاء، 23-12-2020 09:42 ص المصريون

أثارت فتاة سعودية موجة غضب كبيرة بين النشطاء، بعد تداول فيديو يوثق عدم تمالكها لنفسها امام شاب في محل عطور، وحاولت معه كثيرًا أن ترى وجهه وتتوسل إليه أن يخلع الكمامة.
وظهر في الفيديو الذي وثقه الشاب بنفسه، قيام الفتاة بالتغزل به وإقدامها على طلب رؤية وجهه بطريقة التوسل له، ما اعتبره النشطاء تحرشًا من الفتاة بالشاب ولا يليق بها أن تفعل هذا الأمر.
وقالت الفتاة في الفيديو المتداول:" الله يخليك وخر الكمامة "، فوجه الشاب سؤالا لها، قائلا:" لماذا؟"، فأجابت عليه:" لكي أرى وجهك ".
وقال الشاب للفتاة:" معي عهد ما أفك الكمامة "، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع بعدما أثار جدلا واسعا لانتقادهم جرأة الفتاة بسبب ما قالته.
 

إقرأ ايضا

فنانة

فنانة شهيرة: فيه مخرجين بيطلبوا من الفنانات رشاوي إباحية مقابل الحصول على دور

فنانة

فنانة شهيرة: بكيت أمام عمرو دياب في المشهد الشهير بسبب سر صادم أخبرني به المخرج

.

فنانة شهيرة ترتدي الحجاب بشكل مفاجيء وتظهر به للجمهور: صباح الفرح

أخبار متعلقة

1

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

Morgue.é

صدمة.. عودة شاب إلى الحياة أثناء تشريحه عندما شق الطبيب قدمه

5967340e4386da6ddcad860e43f5beef

تسريب صور صادمة لموديل روز التي أبهرت السعوديين