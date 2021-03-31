فتاة سعودية تعرض نفسها لزواج المسيار وتشرح مواصفاتها (فيديو)
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الأربعاء، 31-03-202109:21 صالمصريون
أحدثت فتاةسعودية جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول
فيديو تعرض فيه نفسها لزواج المسيار، وتشرح مواصفاتها مشيرة إلى أنها من محافظة
الطائف.
وقالت الفتاة من خلال الفيديو :” أنا سعودية من الطائف، وعمري 32 عاما
وطولي 161 سم، ووزني 69 كجم موظفة أنا موظفة قطاع خاص، ولون البشرة أبيض وجميلة
جدا”.
وتابعت : ” أنا قبيلية لدي سكن خاص فيها وأريد شخص قبيلي لزواج مسيار”، حيث
أثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل بين المواطنين والمواطنات بالمملكة.