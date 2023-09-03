فتاة سعودية تسأل والدها عن سبب زواجه من مغربية.. ويفاجئها بالرد (فيديو)

وجهت
فتاة سعودية حسناء سؤالا لوالدها في مقطع فيديو، تسأله فيه عن سبب اختياره الزواج
من والدتها المغربية.
وأظهر
المقطع، الفتاة وهي تقول لوالدها: "ليش تزوجت مغربية اللي هي أمي؟".
وأجابها والدها: "الآن أمك تحمل جنسية سعودية، سواء مغربية أو سعودية فهذي
قسمة ونصيب".
وأضاف
المواطن: "كان زواج عن حب ومعرفة، وبعد محبة، والحمد لله كنت سعيد أني تعرفت
عليها"، مستشهدًا بالآية الكريمة: "وجعلناكم شعوبًا وقبائل
لتعارفوا".
وواصل
المواطن مدح صفات زوجته، مشيرًا إلى أنها ذو أخلاق عالية، وإنسانة جميلة، مؤكدًا
أنها جميلة بأخلاقها وإنسانة ذكية.
September 2, 2023