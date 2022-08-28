فتاة سعودية: إما أن ألبي رغبات مديري الجنسية أو يتم طردي من العمل (فيديو)

الأحد، 28-08-2022
01:18 م
قرر الفنان السعودي فايز المالكي، مساندة فتاة سعودية
، بعدما
اعترفت بتعرضها للابتزاز والتحرش
الجنسي من مديرها بالعمل، وسط صدمة من القصة التي
انتشرت تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وينشط المالكي في مجال الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين
ومناصرة مواطناته الفتيات اللاتي يتعرضن للتعنيف والابتزاز، وكانت وسام السويلمي آخرهنَّ
بعد أن نجح في إعادتها للمملكة من رحلة فرار ولجوء قاسية في ألمانيا امتدت لمدة ثلاث
سنوات.
وظهر الفنان الذي يحظى بشعبية كبيرة، في بث مباشر عبر أحد
تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثاً مع فتاة تبدو سعودية من لهجتها، قبل أن تكشف
عن قصتها مع الابتزاز والتحرش
.
وقالت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها في البث، إن مديرها
في العمل طلب منها بشكل صريح أن توافق على رغباته الجنسية كي لا تُطرد من العمل.
وبدا المالكي مصدوماً من طلب المدير وما واجهته محدثته من
تجربة مؤلمة في التحرش
والابتزاز، قبل أن تجد الفتاة متعاطفين كثرا معها بعد تناقل
الفيديو الذي تحدثت فيه على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
واكتفى المالكي في البث بشتم المدير، فيما يتوقع أن يبلغ
الجهات الرسمية المختصة بتفاصيل القصة بعد تشجيع الفتاة على المواجهة كما اعتاد أن
يفعل في تجارب سابقة.
ومن المتوقع أن تتحرك السلطات السعودية وتقوم بالتحقيق
في الواقعة وتلقي القبض على مدير الفتاة في العمل.